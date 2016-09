BioShock: The Collection – Streamen von Spielszenen direkt über Konsole nicht möglich

BioShock: The Collection erscheint offiziell am morgigen Freitag, 16. September 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wer ggf. vorhatte Spielszenen aus BioShock: The Collection live über Konsole streamen zu wollen, wird feststellen müssen, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Wie Kotaku berichtet, habe man bereits versucht BioShock: The Collection auf Playstation 4 zu streamen, musste dann jedoch feststellen, dass dies nicht möglich ist. Inzwischen wisse man auch, dass das Streamen von BioShock: The Collection auch auf Xbox One nicht funktionieren würde.

Ein Blick auf die 2K Support Webseite besagt, dass das Streamen von BioShock: The Collection derzeit keine Option sei, die man anbieten würde. Sollte sich an der Situation etwas ändern, würde man es entsprechend mitteilen. Warum 2K Games das Streamen des Action-Adventures direkt von Konsole nicht zulässt, ist allerdings nicht bekannt.

Dass das Streamen von Spielen bzw. Spielinhalten unterbunden wird, hat beispielsweise Metal Gear Solid: Ground Zeroes bewiesen, da man Spiel entscheidende und wichtige Szenen nicht direkt von Konsole streamen konnte. Ein komplettes Spiel jedoch zu blocken ist aber nochmals eine ganz andere Hausnummer.

Wer trotzdem streamen möchte, wird im Falle von BioShock: The Collection beispielsweise nicht um Capture Cards und deren Software drum rum kommen.