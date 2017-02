BioWare – Neue IP der Mass Effect-Entwickler soll bis März 2018 veröffentlicht werden

Gerüchten zufolge arbeitet BioWare schon länger nicht nur am kommenden Mass Effect: Andromeda, sondern auch an einer noch nicht näher vorgestellten und enthüllten neuen Spiele-Marke. Und diese neue BioWare IP soll voraussichtlich noch bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018 (1.04.2017 – 31.03.2018) erscheinen, so Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts in einer Telefonkonferenz gegenüber Investoren.

Laut Wilson handle es sich bei der neuen BioWare IP um ein neues Konzept, welches neue Spielmechaniken und natürlich ein neues Universum nebst Story bieten werde. Das neue BioWare Projekt werde dafür sorgen, so Wilson, dass Spieler „anders über Actionspiel denken werden“.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Wilson zudem, dass das neue BioWare-Spiel Spieler zusammenbringen würde, die „auf spannende Art und Weise miteinander spielen“ könnten. Man freue sich sehr auf die Zukunft dieser neuen Marke und die damit verbundene Fähigkeit, so Wilson, Spieler rund um den Globus ansprechen zu können.