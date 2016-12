BioWare – Neue Spiele-IP ist „Handlungs-basiert“

Das unter anderen auch für die Mass Effect-Reihe bekannte Studio BioWare werkelt augenblicklich an einer neuen bisher aber noch nicht ankündigten Spiele-IP. Diese soll laut Aaryn Flynn, General Manager im Hause BioWare, „Handlungs-basiert“ sein. Allerdings würde die Ankündigung des neuen BioWare-Titels noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, wie es weiter heißt. Aber immerhin, so Flynn, würden die Arbeiten grundlegend gut vorangehen.

Berücksichtigt man die jüngst geschalteten Stellenanzeigen, da BioWare für das unangekündigte Projekt noch Mitarbeiter sucht, sind zumindest einmal potentiell Rückschlüsse möglich, in welche Richtung das neue BioWare-Spiel gehen könnte. So wird unter anderem ein Lead System Designer, der Erfahrungen mit Online-RPG-Spielmechaniken vorweisen kann, gesucht. Außerdem richtet sich die Anzeige an einen möglichen Senior Gameplay Designer, der über First/Third-Person-Shooter-Mechanik-Kenntnisse verfügt.