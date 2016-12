Birthdays the Beginning – 15-minütiges Gameplay-Video der Aufbau-Simulation verfügbar

Birthdays the Beginning von NIS America präsentiert sich mit einem neuen, rund 15-minütigen Gameplay-Video, welches einen kleinen Teil der enthaltenen Möglichkeiten zeigt, welche die Aufbau-Simulation bieten wird.

Birthdays the Beginning stammt aus der Feder des Harvest Moon-Schöpfers Yasuhiro Wada (Toybox Inc.) und wird als Sandkasten-Lebens-Simulation beschrieben. Spieler können in der Birthdays the Beginning Open World ganz eigene Welten kreieren, funktionierende Ökosysteme erstellen, die Evolution von Lebensformen beeinflussen, Landschaften formen und die Temperatur kontrollieren. Birthdays the Beginning wird unter anderen neben englischen auch deutsche Bildschirmtexte bieten.

Birthdays the Beginning soll am 12. Mai 2017 für Playstation 4 erscheinen.

Birthdays the Beginning – Gameplay