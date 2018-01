Black Clover: Quartet Knights – Neues Bildmaterial und endgültiger Name veröffentlicht

Nachdem Bandai Namco im Dezember 2017 mit Black Clover Project Knights einen neuen Action-Titel angekündigt hat, welcher sich an der Anime-Serie Black Clover anlehnt, wurde jetzt nicht nur der Name geändert, sondern auch neues Bildmaterial dazu veröffentlicht. Unter dem neuen Namen Black Clover: Quartet Knights soll das 4-gegen-4 (4-vs-4) Action-Game bereits in diesem Jahr für PC und PS4 veröffentlicht werden.

Das Gameplay von Black Clover: Quartet Knights soll, nach Angaben von Bandai Namco, mehr bieten als nur ein 4vs4-Teamspiel. Spezielle Matchregeln, wie der “Area Controlling Fight”, sollen dabei für Abwechslungen sorgen. Außerdem sollen die Kämpfe von Black Clover: Quarter Knights immer neue Strategien und Teamwork erfordern, da jeder Charakter spezielle Fähigkeiten bieten werde.

Black Clover: Quartet Knights – Announcement Trailer | PS4, PC

In Black Clover: Quartet Knights müsst ihr euch zwischen Melee-, Barrier-, Range- oder Healer-Charakteren entscheiden, welche allesamt der Anime-Reihe entnommen wurden.

Black Clover: Quartet Knights soll 2018, genauer Termin tba., für PC und Playstation 4 erscheinen.