Black Desert – E3 2017 Trailer zur Xbox One Version veröffentlicht

Microsoft hat während ihrer E3 2017 Pressekonferenz einen ersten Trailer zur Konsolen-Fassung des MMOs Black Desert veröffentlicht. Das koreanische MMORPG Black Desert wurde von Pearl Abyss entwickelt und ist bereits im März 2016 für PC in Europa veröffentlicht worden.

Während des Microsoft Presse-Events wurde Black Desert mit “Konsolen-exklusiv zum Launch” angekündigt, was eine kurzzeitige Xbox One Exklusivität bedeutet. Das Online-Rollenspiel Black Desert erscheint somit zuerst auf Xbox One, während die ebenfalls bestätigte Playstation 4 Version etwas später veröffentlicht werden soll.

Black Desert ist ein Online-RPG in dem 12 Charakterklasse, darunter Krieger, Berserker, Walküren, Magier, Ninja und Musa, zur Verfügung stehen. Die Klassen sind geschlechts- als auch rassenspezifisch festgelegt. Als Spieler müsst ihr Haupt- als auch Nebenaufgaben erfüllen. Zudem gibt es ein Housing-System, Gilden, ein aktives Kampfsystem als auch die Option Landwirtschaft zu betreiben. Weitere Elemente sind das durchaus typische handeln und craften. Als Besonderheit in Black Desert gilt das Wettersystem, ein Tag-Nacht-Wechsel sowie ein Parcours-Modus, in dem ihr klettern und die Umgebung erforschen könnt.

Ein genauer Erscheinungstermin von Black Desert für Xbox One wurde noch nicht genannt.

Black Desert on Xbox One – 4K Trailer