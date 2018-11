Black Desert Online â€“ Beta steht ab sofort auf Xbox One zur VerfÃ¼gung

Wie angekündigt, hat Pearl Abyss den MMORPG Black Desert Online Beta-Client für Xbox One zur Verfügung gestellt, der ab sofort aus dem Xbox Store heruntergeladen werden kann.

Knapp 25 GB ist der Black Desert Online Beta-Client groß, der jedoch nur, wie Pearl Abyss erklärt, über den amerikanischen Xbox Marktplatz bezogen werden kann. Wer von euch einen Blick riskieren will, sollte, bevor er das Spiel im Store sucht, die Region auf Nordamerika umstellen.

Die Black Desert Online Beta erlaubt euch die Regionen von Balenos und Serendia vollumfänglich zu erkunden. Stattet auch den Städten Velia und Hedeil einen Besuch ab, wo ihr euch auch mit diversen Ausrüstungsgütern ausstatten könnt.

Versucht euch ebenfalls in den zahlreichen Möglichkeiten, die Black Desert Online zu bieten hat und die euch spielerisch vorwärts bringen: sammeln, verarbeiten/herstellen, kochen, Alchemie, Training, Fischen, Handel und Landwirtschaft. Alles Optionen, die auch schon in der Beta ausgetestet werden können.

Wählt euren Charakter aus den gesamt sechs Klassen Berserker, Ranger, Sorceress, Warrior, Witch und Wizard aus – oder spielt mehrfach mit verschiedenen Klassen. Mit erlangtem Spielfortschritt wird euer Charakter in der Stufe aufsteigen und das Level-Cap in der Black Desert Online Beta wurde auf Stufe 40 festgesetzt.

Auch Pearl Abyss wird sich in der Black Desert Online Beta tummeln und euch in der gesamten Zeit immer wieder Events anbieten, an denen ihr teilnehmen könnt, darunter Pferde fangen oder Wagenrennen.

Wer sein Feedback zur Black Desert Online Beta abgeben möchte oder auch einfach nur Fragen zum MMORPG hat, kann dies im eigens für die Beta eingerichteten Discord-Channel tun. Alternativ könnt ihr dem offiziellen Xbox Black Dessert Online Club beitreten.

Die Black Desert Online Beta auf Xbox One endet am Montag, 12. November 2018.