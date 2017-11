Black Desert – Zeitexklusivität für Xbox One erneut bestätigt und erklärt

Black Desert, seit März 2016 europaweit für PC verfügbar, wird auch für Konsolen erscheinen. Geplant ist, wie bereits während des E3 2017 Presseevents von Microsofts angekündigt, dass Black Desert zeitexklusiv für Xbox One veröffentlicht werde. Und dies hat der Entwickler des MMORPGs, Pearl Abyss, ein weiteres Mal in einem kürzlich stattgefundenen Interview bestätigt und auch die Gründe dafür näher erläutert.

Auf die Frage, warum man sich für Microsofts Xbox One entschieden hat und nicht etwa für Sonys Playstation 4, gab Pearl Abyss‘ COO James Heo zu verstehen, dass man grundsätzlich bei Pearl Abyss bisher wenig Erfahrung damit habe, auf welcher Konsole man ein solches Projekt generell starten sollte und Microsoft habe angeboten zu assentieren und Pearl Abyss entsprechend zu unterstützen – Zitat:

Auf die Frage, wann Black Desert für Playstation 4 erscheinen werde, antwortete James Heo, dass dies nach Ablauf der zeitlich begrenzten Exklusivität der Fall sein werde – Zitat:

Wie angekündigt, wird Black Desert zunächst Konsolen-exklusiv zuerst für Xbox One erscheinen. Weiterhin sind wir aber dabei den Release für weitere Konsolen-Plattformen vorzubereiten, die nach der Xbox One Veröffentlichung erfolgen sollen. Wir wissen, dass viele Fans eine lange Zeit auf den Release von Black Desert für Konsole gewartet haben und wir tun unser Bestes, das so schnell wie möglich umzusetzen.