Black Mirror – Neues Gothic-Horror-Adventure für PS4 und Xbox One angekündigt

THQ Nordic hat bekanntgegeben, dass mit Black Mirror Ende November 2017 ein neues Gothic-Horror-Adventure für PC, Playstation und Xbox One erscheinen wird. Für die Entwicklung von Black Mirror ist das Bremer Studio KING Art Games verantwortlich, die bereits The Book of Unwritten Tales, Die Zwerge oder auch The Rave realisiert haben.

Black Mirror mag dem einen oder anderen unter euch ggf. bekannt vorkommen – und nein, es geht dabei nicht um die Netflix-Serie. Black Mirror ist eine Adventure-Spielserie, deren erster Teil schon 2003, für PC (Steam) erschienen ist. Mit Black Mirror II und Black Mirror III wurden 2009 und 2011 jeweils die Teile zwei und drei veröffentlicht.

Black Mirror – Announcement Trailer

Das für November 2017 geplante Black Mirror-Spiel erzählt eine unabhängige und neue Geschichte. Vorkenntnisse sind nicht nötig, auch nicht, dass ihr die ursprüngliche Trilogie gespielt haben müsst. Neben neuer und aktueller Grafik soll es vor allem ein neues Gameplay-Element in Black Mirror geben: die Interaktion mit geisterhaften Visionen, die eure Hauptfigur am eigenen Verstand zweifeln lassen. Zudem versprechen die Entwickler eine „einzigartige Atmosphäre“ sowie eine „Neuinterpretation, in der viele ursprüngliche Point’n Click-Stärken enthalten bleiben, gleichzeitig aber Spielraum für neue Gameplay-Wege lässt“.

Solltet ihr kommende Woche die gamescom 2017 besuchen, habt ihr Gelegenheit eine Black Mirror-Demo am THQ Nordic Stand anzuspielen. THQ Nordic findet ihr in der Entertainment-Area in Halle 8, Stand Nummer A011.

Black Mirror soll am 28. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.