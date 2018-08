BLACKSAD: Under the Skin – Detektiv-Abenteuer-Spiel während gamescom 2018 enthüllt

Publisher Microids und Entwickler Pendulo Studios haben ihr nächstes Spiel auf der diesjährigen gamescom enthüllt. Es handelt sich hierbei um BLACKSAD: Under the Skin und ein entsprechender Teaser-Trailer wurde bei der Ankündigung ebenfalls präsentiert – diesen findet ihr am Ende der Meldung.

BLACKSAD: Under the Skin handelt von dem Privatdetektiv John Blacksad, der in den 1950er Jahren in New York seinen nächsten Fall lösen muss. Während seinen Ermittlungen wird er in die maßlose Welt der Korruption gezogen und bewegt sich auf sehr dünnem Eis. John Blacksad wird eines Tages von Sonia Dunn anagiert, deren Vater, Joe Dunn, durch mysteriöse Umstände in seinem unauffälligem Boxclub erhängt gefunden wurde. Zu allem Überfluss verschwindet auch Joes Schützling und bester Kämpfer von der Bildfläche. Es liegt an euch diesen Fall zu lösen, bei dem die Existenz der Boxclubs auf dem Spiel steht. BLACKSAD: Under the Skin soll vor allem durch die große Entscheidungsfreiheit glänzen, wodurch ihr selbst bestimmen könnt, welche Facetten von John Blacksad zum Vorschein kommen.

Das Detektiv-Abenteuer-Spiel BLACKSAD: Under the Skin soll 2019 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

BLACKSAD: Under the Skin – Teaser-Trailer gamescom 2018