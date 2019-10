Blacksad: Under the Skin – Erfolge Trophäen Liste inkl. Infos & Trailer

Mit Blacksad: Under the Skin geht es zurück in die Boxwelt der 1950er Jahre. In der Rolle des Privatdetektivs John Blacksad werdet ihr von Sonia Dunn angeheuert. Sie hat nach dem nicht einwandfrei aufgeklärten Tod ihres Vaters, Joe Dunn, dessen Boxclub übernommen. Aber so rund läuft das Ganze nicht, denn der aufstrebende Stern am Boxhimmel, Robert Yale, scheint wie vom Erdboden verschluckt. Und ihr müsst ergründen, wohin und warum der junge Fighter verschwunden ist.

Blacksad: Under the Skin wird als Dark Adventure- und Detective Novel beschrieben, in der es für euch vor allem ums ermitteln, dem Suchen und Finden von Hinweisen und dem Führen von Interviews geht. Aber auch Kämpfe wird es hier und da geben und am Ende müsst ihr euch auf eure Instinkte verlassen, um die Korruption in der Welt des Boxens aufdecken zu können.

Über 30 Charaktere, einen Jazz-Musik inspirierter Soundtrack und Hollywood Film Noir-Flair warten in Blacksad: Under the Skin, welches von Pendulo Studios und YS Interactive entwickelt sowie von Microïds veröffentlicht wird. Der Puzzle-Adventure-Mix für einen Spieler wird am 5. November 2019 für PC als auch Playstation 4-, Switch- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Natürlich werden die Varianten für PS4 und Xbox One erspielbare Erfolge bzw. Trophäen im Gepäck haben. Während Gamerscore-Jäger für ihre Ermittlungen gewohnt 1000 Punkte einstreichen können, erhalten Trophäensammler 40 Trophies (1x Platin, 3x Gold, 13x Silber, 23x Bronze) für 1185 Punkte. Und wie sich die Erfolge bzw. Trophäen in Blacksad: Under the Skin aufteilen, könnt ihr der nachfolgenden Blacksad: Under the Skin Erfolge Trophäen Liste entnehmen.

BLACKSAD UNDER THE SKIN Trailer (2019) PS4 / Xbox One / PC

Blacksad: Under the Skin – Erfolge Trophäen Liste

Mit dem Kopf gegen die Wand – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stecke zum 1. Mal Prügel ein (Spoiler: wird nicht das letzte Mal sein!).

Schwer bewaffnet – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Finde dein wertvollstes Hilfsmittel.

Falsche Antwort – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stecke zum 2. Mal Prügel ein

Ziviler Ungehorsam – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Genieße eine Limousinen-Rundfahrt durch New York.

Eins, Mississippi … – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stecke zum 3. Mal Prügel ein.

Verlängerung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Lass dich zweimal für den gleichen Fall anheuern.

Schattenspiele – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stecke zum 4. Mal Prügel ein.

Bluff – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stelle deine Schauspielkunst unter Beweis.

Schwindelig – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stecke zum 5. Mal Prügel ein.

Schlagkräftig – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele Baseball.

Schild – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Verprügle zur Abwechslung jemand anderen.

Wie gehabt – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stecke zum 6. Mal Prügel ein.

Glückwunsch! – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Löse den Fall.

Fall gelöst – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Echt jetzt mal.

Unsterblich – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe das Spiel ab, ohne ein einziges Mal zu sterben.

Neun Leben – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe das Spiel ab, ohne mehr als 9 Mal zu sterben.

Klugscheißer – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Ziehe alle Schlussfolgerungen im Spiel.

Guter Samariter – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Kauf deinem Lieblingsziegenbock einen 2. Burger.

Schlappschuss – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Vervollständige das Eishockey-Blatt des “Hall of Fame”-Albums.

An jedem verdammten Sonntag – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Vervollständige das Football-Blatt des “Hall of Fame”-Albums.

Wie ein wilder Stier – 10 Gamerscore / Silber Trophäe

Vervollständige das Boxen-Blatt des “Hall of Fame”-Albums.

Feld der Träume – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Vervollständige das Baseball-Blatt des “Hall of Fame”-Albums.

Sports Illustrated – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Vervollständige das komplette “Hall of Fame”-Album.

Der stille Luchs – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Warum hängt dieses Poster in Dunns Wohnung?

Billy Sorrows’ Lesekreis – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schau dir so viele Bücher wie nur möglich an.

Arbeitsverweigerung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Nimm den Fall nicht an.

Ich bin gar kein Detektiv – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Finde alle schlechten Enden im Spiel.

Ende(n) gut, alles gut – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Schau dir alle 6 alternativen Szenen am Ende des Spiels an.

Der Sensenmann – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Leiste zu so vielen Todesfällen wie nur möglich deinen Beitrag.

Wenn die Engel fallen … – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Vervollständige Blacksads Satz richtig.

Die 400 Schläge – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Stecke 400 Schläge mit einem Schlagstock ein. Vielleicht ein paar weniger.

Amerikas Mietzekatze – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Bezaubere Helen Moore, damit sie dir ein Geschenk gibt.

Sag nein zu Grobianen – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gib Sam so oft wie möglich Kontra.

Null Toleranz – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gib Quince so oft wie möglich Kontra.

Guter Bulle – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele überzeugend den guten Bullen.

Böser Bulle – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele überzeugend den bösen Bullen.

Niagarafälle – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Hilf den Colberts, ihre 2. Flitterwochen zu genießen, und sichere dir ihre Dankbarkeit.

Die süßeste Geschichte auf der ganzen Welt – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Jage Brunhilda keine Angst ein, wenn du ihr eine Geschichte erzählst.

Morley’s – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Kaufe dir eine Schachtel Zigaretten bei den Krankenschwestern.

Ganz oder gar nicht – Platin Trophäe

Hol dir alle Trophäen im Spiel.