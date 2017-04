Blackwood Crossing – PS4-Release erfolgt und Launch-Trailer veröffentlicht

PaperSevens narratives Adventure-Spiel Blackwood Crossing ist ab sofort für Playstation 4 im PSN-Store als digitaler Download zum Preis von 15,99 Euro verfügbar. Ab morgen, Mittwoch, 5. April 2017, wird Blackwood Crossing auch für PC (Steam) sowie Xbox One erscheinen.

In Blackwood Crossing wird die Beziehung der verwaisten Geschwister Finn und Scarlett, die sich langsam auseinander leben, als Teenagerin Scarlett beginnt ihre Kindheit hinter sich zu lassen, thematisiert. Eines Tages, als die beiden im Zug fahren, treffen sie auf eine mysteriöse Gestalt und kurz darauf erleben beide eine magische Geschichte, deren Zutaten aus Leben, Liebe und Verlust bestehen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Scarlett und es gilt ein sich stetig veränderndes Umfeld zu erforschen. Ihr müsst Puzzle lösen und versuchen die Mysterien der Welt, die um euch herum geschehen, zu verstehen. Alice Guy, Mitbegründerin von PaperSven über Blackwood Crossing – Zitat:

Wir haben versucht eine Welt mit einer einzigartigen Atmosphäre zu bauen, die in surrealer Magie verankert ist und die Erwartungen der Spieler auf den Kopf stellt. Unser Ziel war es eine Art „unlogische Logik“ zu etablieren, fast wie in einem Traum, in dem die verrücktesten Dinge in der aktuellen Situation plötzlich Sinn machen.