Blair Witch – E3 2019-Trailer kündigt neues Projekt der Layers of Fear-Macher an

Während des Xbox E3 2019 Press Briefings kündigte Microsoft mit einem ersten Trailer das neue Projekt der Layers of Fear-Macher, Bloober Team an. Blair Witch heißt der als First-Person Psycho-Horrorspiel beschriebene Titel, der bereits Ende August 2019 im Rahmen des ID@Xbox-Programms veröffentlicht werden soll.

Der Blair Witch E3 2019-Trailer liefert einen ersten Vorgeschmack auf darauf, was euch im Spiel erwarten soll. Angst ist ein zentrales Thema und vor allem was sie mit euch machen kann. Was passiert im Falle von Furcht, Stress und Bedrohung im Kopf, welche Gefühle löst es aus und wie beeinflussen diese Faktoren am Ende eure Entscheidungen. Das Spiel Blair Witch basiert dabei auf der berühmt-berüchtigten Blair Witch-Legende.

Blair Witch – E3 2019 – Reveal Trailer

Blair Witch soll am 30. August 2019 für Xbox One-Konsolen erscheinen und ab Release-Tag auch via Xbox Game Pass angeboten werden.