BlazBlue: Cross Tag Battle – Collector’s Edition für Nordamerika angekündigt

Arc System Works hat diese Woche bekanntgegeben, dass BlazBlue: Cross Tag Battle auch eine Collector’s Edition spendiert bekommt! Zwar gilt die Ankündigung erst einmal nur für den amerikanischen Raum, jedoch könnt ihr schon einmal einen ersten Blick darauf werfen. Falls Informationen zu einer europäischen Collector’s Edition verkündet werden, halten wir euch auf dem Laufenden.

Nun zeigen wir euch zunächst den Inhalt der Collector’s Edition:

Eine Kopie des Spiels

Eingepackt in einer hochwertigen Box

Inklusiv einer SteelBook-Hülle

Original-Soundtrack auf CD

Softcover Artbook mit 52 kolorierten Seiten

Acryl-Figuren von Ragna the Bloodedge, Yu Narukami, Hyde Kido und Ruby Rose

Zusätzlich wurde auch der erste englischsprachigen Gameplay-Trailer zu BlazBlue: Cross Tag Battle veröffentlicht, der die Techniken und diverse Charaktere wie Ruby Rose und Weiss Schnee in den Fokus stellt. Den Trailer könnt ihr euch selbstverständlich im Anschluss anschauen.

Das Beat’em Up BlazBlue: Cross Tag Battle soll in Japan am 31. Mai 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 erscheinen, in Nordamerika soll die Veröffentlichung am 5. Juni 2018 erfolgen. Ein Europa-Release wurde zwar angekündigt, der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Allerdings ist bekannt, dass der Release im Sommer 2018 erfolgen soll – hierbei entfällt der Release für PC, somit wird Arc System Works lediglich die Plattformen Nintendo Switch und PlayStation 4 bedienen.

BlazBlue: Cross Tag Battle – Erster englischsprachiger Trailer