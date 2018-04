BlazBlue Cross Tag Battle – Neuer Trailer zeigt Story-Inhalt und weitere Features

BlazBlue: Cross Tag Battle ist das kommende All-Star-Spiel von Arc System Works, bei dem bekannte Charaktere aus BlazBlue, Under Night In-Birth, Persona 4 Arena und RWBY in einem 2-vs-2-Kampf gegeneinander antreten werden. Im neu veröffentlichtem Übersichts-Trailer werden die neuen Modi, die animierten Szenen und vieles mehr vom Synchronsprecher von Ragna the Bloodedge (Tomokazu Sugita) erklärt.

Nachfolgend findet ihr die diversen Modi, die ihr in BlazBlue: Cross Tag Battle finden werdet:

Episode Mode: Erzählt die eigenständige Geschichte des Videospiels.

Tactics Mode: Erlebt das einzigartige Kampfsystem und erhaltet Wissen über die Grundlagen.

Survival Mode: Bekämpft verschiedene Herausforderungen direkt nacheinander.

Training Mode: Übt die Steuerungsmöglichkeiten in verschiedenen Situationen.

Gallery Mode: Zeigt eine gesammelte Übersicht verschiedener Bilder.

Replay Theater: Zeigt Wiederholungen der aufgenommenen Spiele.

Das Beat ‘em Up BlazBlue: Cross Tag Battle soll in Japan am 31. Mai 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 erscheinen, in Nordamerika soll die Veröffentlichung am 5. Juni 2018 erfolgen. Ein Europa-Release wurde zwar angekündigt, der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Allerdings ist bekannt, dass der Release im Sommer 2018 erfolgen soll – hierbei entfällt der Release für PC, somit wird sich Arc System Works lediglich an den Plattformen Nintendo Switch und PlayStation 4 bedienen. Im Anschluss findet ihr den Übersichts- als auch den Ankündigungs-Trailer für einen Europa-Release.

BlazBlue: Cross Tag Battle – Übersichts-Trailer

BlazBlue: Cross Tag Battle – europäischer Ankündigungs-Trailer