BlazBlue: Cross Tag Battle – Weitere DLC-Charaktere im Trailer vorgestellt

Arc System Works hat diese Woche die nächsten spielbaren Charaktere für BlazBlue: Cross Tag Battle, die über den “Cross Tag Character Pack 3″ hinzugefügt werden, vorgestellt.

Neben Hakumen, der aus der BlazBlue-Reihe stammt, wird Naoto Shirogame aus Persona 4 Arena und Vatista aus Under Night In-Birth die Bühne betreten dürfen. Passend zur Ankündigung wurde auch ein frischer Trailer zu den drei Charakteren veröffentlicht.

Die Kosten für das “Cross Tag Character Pack 3″-DLC belaufen sich auf 4,99 Dollar, wenn es separat gekauft wird. Außerdem ist das DLC-Paket auch im “Cross Tag Character Collection”-Season-Pass enthalten, der Zugriff auf alle sechs geplanten Charakter-DLCs gewährt. Die Kosten hierbei belaufen sich auf 20 Dollar. Weitere Informationen bezüglich der Veröffentlichung in Europa wurden nicht getätigt, aber die DLCs werden sich vermutlich in der selben Preisklasse bewegen.

Am 31. Mai 2018 soll BlazBlue: Cross Tag Battle für Nintendo Switch, PC und Playstation 4 in Japan erscheinen. Am 5. Juni 2018 erfolgt die Veröffentlichung in Nordamerika und in Europa im Sommer 2018. Anschließend findet ihr den Trailer zu den neuen Charakteren und wenn euch die kürzlich angekündigte Collectors-Edition interessiert, dann könnt ihr hier vorbei schauen!

BlazBlue Cross Tag Battle – Charakter-Trailer: Hakumen, Naoto, Vatista