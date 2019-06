Bleeding Edge – E3 2019-Trailer kündigt Ninja Theorys neues Actionspiel an

Bleeding Edge, das neue Projekt von Ninja Theory, geisterte bereits vor der Xbox E3 2019 Pressekonferenz als Gerücht durchs Netz und während des Press Briefings wurde nun die Entwicklung des Actionspiels mit einem Trailer für Xbox One-Konsolen bestätigt.

Bleeding Edge verbindet Third-Person-Action mit einem Online-Team-Modus. Zwei Teams je vier Spieler treten gegeneinander an und sollen sich schnelle, strategische Kampfgefechte liefern. Technik, Timing und Teamwork in den Cyberpunk-Arenen, in denen die Kämpfe ausgetragen werden, sind die Schlüssel zum Erfolg. Ninja Theory stellt zudem in Aussicht, dass sich alle Kämpfer in Bleeding Edge an den jeweils individuellen Spielstil anpassen lassen.

Bleeding Edge – E3 2019 – Announce Trailer

Der Online-Brawler Bleeding Edge soll am 11. Februar 2020 für Windows 10 sowie Xbox One-Konsolen und im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel veröffentlicht werden.