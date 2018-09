Bless Unleashed – Erstes MMORPG von Bandai Namco mit Ankündigungs-Trailer vorgestellt

Bandai Namco hat sein erstes Free-to-Play MMORPG angekündigt, das in Zusammenarbeit mit Round 8 Studio und Neowiz entwickelt werden soll. Der Titel trägt den Namen Bless Unleashed und soll zunächst im nächsten Jahr nur für Xbox One erscheinen. Eine Veröffentlichung auf andere Konsolen-Plattformen schließt man jedoch nicht aus.

Bless Unleashed soll euch in eine epische Multiplayer-Reise entführen, in der Götter und mythische Bestien eine ständige Bedrohung darstellen. Das Spielerlebnis soll sich hauptsächlich an die Hardcore-MMO-Spieler richten, die sich in der rauen Welt voller Gefahren behaupten müssen, um die facettenreiche Hintergrundgeschichte zu erleben.

Folgende Features sollen euch in dem MMORPG erwarten:

Bless Unleashed wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt;

wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt; Individuelle Charakteranpassungen;

PvE- und PvP-Multiplayer Elemente;

Fünf traditionelle Fantasy-Klassen stehen zur Verfügung;

Actionorientiertes Kampfsystem mit kombo-basierten Spielmechaniken.

Während der PAX West 2018, die vom 31. August – 03. September 2018 standfand, wurde der Ankündigungs-Trailer zu Bless Unleashed veröffentlicht. Diesen und die Screenshots findet ihr im Anschluss!

Bless Unleashed – Ankündigungs-Trailer