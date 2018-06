Bloodstained: Ritual of the Night – Beta-Demo für Unterstützer kommt später

Die für Bloodstained: Ritual of the Night geplante Beta-Demo für Unterstützer wird eine Woche später als geplant erscheinen. Entsprechend wurden die Supporter des via Kickstarter finanzierten Action-Adventure via Email informiert.

Der für die Entwicklung zuständige Koji Igarashi begründet die Verschiebung des Beta-Demo-Release damit, dass man auf Fehler gestoßen sei, die man erst noch beheben wolle – Zitat:

Wir haben die [Bloodstained: Ritual of the Night] Demo während der E3 2018 gezeigt, aber nachdem wir einigen Leuten beim Spielen dieser Demo zugeschaut hatten, konnten wir Fehler/Bugs ausmachen, die wir zunächst beheben wollen. Und zudem möchten wir noch ein paar Feinjustierungen vornehmen, um ein besseres Beta-Erlebnis bieten zu können.

Weiterhin heißt es, dass man sehr hart dafür gearbeitet habe, um die E3 2018-Demo anbieten zu können, außerdem habe man alles versucht, um den einen Demo-Release-Verschiebung zu vermeiden.

Aber das Ziel wurde trotz allen Einsatzes nicht erreicht, die nötigen Arbeiten konnte nicht zufriedenstellend abgeschlossen werden, sodass man nun die Bloodstained: Ritual of the Night-Unterstützer um noch etwas Geduld bittet. Somit soll die Bloodstained: Ritual of the Night Beta-Demo am 28. Juni 2018 für alle Supporter angeboten werden. Ursprünglich war der Release für den gestrigen Donnerstag, 21. Juni 2018 geplant.

Bloodstained: Ritual of the Night wird von Inti Creates unter der Leitung von Castlevania-Produzent Koji Igarashi entwickelt und soll für PC, Playstation 4, PS Vita, Switch und Xbox One erscheinen. Ein finaler Release-Termin für Bloodstained: Ritual of the Night, das von 505 Games vertrieben werden wird, steht allerdings noch nicht fest. Derzeit gilt allgemein gültig 2018.

16 Minutes of Bloodstained: Ritual of the Night Gameplay – E3 2018