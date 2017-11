Bloodstained: Ritual of the Night – Neues Gameplay und Soundtrack-Demos verfügbar

Koji Igarashi hat 2D- Action-Adventure Bloodstained: Ritual of the Night ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht, in welche ihr euch einen Eindruck von den fürs Spielen wichtigen „Courtyards“ verschaffen könnt.

Außerdem könnt ihr euch auch gleichzeitig den Samurai-Charakter Zangetsu anschauen, der jeden verabscheut, der von dämonischer Macht verdorben ist. Kein Wunder, dass er Miriam gegenüber feindlich gesinnt ist.

Bloodstained: Ritual of the Night – Gameplay/Update No. 9

Ergänzend gibt es Bloodstained: Ritual of the Night auch aufs Ohr, da ihr euch auf der Kickstarter-Seite mit The Executioners, Theme of Johannes und Gears of Fortune drei verschiedene Song-Demos aus dem Spiel anhören könnt.

Bloodstained: Ritual of the Night entsteht unter der Leitung von Castlevania-Produzent Koji Igarashi beim Entwickler Inti Creates und soll für zahlreiche Systeme erscheinen. 505 Games wird Bloodstained: Ritual of the Night im ersten Halbjahr 2018, konkreter Release: tba, für Nintendo Switch, PC, Playstation 4, PS Vita und Xbox One veröffentlichen.