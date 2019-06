Borderlands 3 – E3 2019-Präsentation inklusive Gameplay geplant

Borderlands 3 wird in diesem Jahr, anders noch als zur E3 2018, definitiv mit von der Partie sein und unter anderem in Form von frischem Gameplay präsentiert werden. Entsprechend hat sich Gearbox auf Twitter geäußert. Zudem lädt Gearbox Besucher der E3 2019 ein an den Messestand zu kommen (Halle Süd, Box 1001) und Borderlands 3 schon einmal Probe zu spielen.

Für uns Daheimgebliebene, die wir diese Karte nicht ausspielen können, bleibt dann zumindest das geplante neue Borderlands 3 Moze Gameplay sowie ein neuer Planet als Videopräsentation anzuschauen. Und vielleicht, ganz nebenbei, so Gearbox, kann es auch sein, dass es noch ein oder zwei Überraschungen gibt. Wir sind gespannt, ihr auch?

Borderlands 3 soll am 13. September 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One-Konsolen erscheinen.