Borderlands – The Handsome Collection & Tales from the Borderlands kostenlos im Xbox Store

Aktuell können zwei Boderlands-Spiele im Microsoft-/Xbox-Store kostenlos als digitaler Download bezogen werden. Zum einen kann Boderlands: The Handsome Collection, bestehend aus Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel, als sogenanntes Unlock Bundle für Xbox One geladen werden, zum anderen wird auch Tales from the Borderlands (Episode 1) für Xbox 360 kostenlos angeboten.

Unklar ist für den Moment, ob es sich eventuell um einen Datenbankfehler oder ähnliches handelt oder die Borderlands-Spiele einfach nur im Rahmen eines „Play the Game“-Events, da Spiele im Schnitt ein Wochenende lang kostenlos gespielt werden können, angeboten werden.