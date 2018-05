Brendan Green – PUBG-Designer spricht über neues Spiel und dessen Erfolgsaussichten

Playerunknown’s Battlegrounds ist eine Erfolgsgeschichte, ohne Frage. Auch für seinen Erfinder und Designer Brendan „PlayerUnknown“ Greene.

Verantwortlich für diesen nach wie vor andauernden Erfolg, drei Mio. User gleichzeitig und generell Millionen Spieler pro Monat sprechen hier eine deutliche Sprache, sind natürlich Greens PUGB Corporation-Team sowie die tatkräftiger Unterstützung von Bluehole und Tencent Games.

Aber auch das PUGB-Nachfolgeprojekt, das es auf jeden Fall geben wird, in die gleiche Kerbe schlagen wird? Fraglich und Greene ist, wie er in einem Gespräch mit der britischen EDGE zu verstehen gegeben hat, eher skeptisch.

Greene rechnet eher mit ordentlich viel Kritik, einfach schon deshalb, weil es kein PUBG sein wird. Das neue Projekt werde, dessen ist Greene sich auch recht sicher, allgemein im Fokus stehen und genau beobachtet werden. Zudem geht er davon aus, dass das neue Spiel bei Weitem nicht so erfolgreich sein wird, wie es PUBG aktuell ist.

Aber, so Greene weiter, das müsse dann einfach akzeptiert werden. Er ist sich im Klaren darüber, dass mit dem Playerunknown’s Battlegrounds Nachfolgespiel nicht so viele Spieler gleichzeitig erreicht werden. Was aber auch nicht das erklärte Ziel, so Greene. Vielmehr wolle er ein Spiel machen, dass er selbst auch spielen will. Und wenn sich dann noch andere Spieler finden, die das auch wollen, dann ist das fantastisch. Greene flachst, da er meint – Zitat: “Letztlich, wenn sie das nicht tun, habe ich immerhin noch ein Spiel, das ich spielen kann“.

Welche konkreten Pläne Greene und die beteiligten Teams als PUBG-Nachfolgeprojekt ins Auge gefasst haben, ist nicht bekannt. Auch die Ankündigung dieses neuen Spiels wird noch mit Sicherheit eine Weile auf sich warten lassen, denn fürs Erste steht für Greene erst einmal fest, dass Playerunknown’s Battlegrounds fertiggestellt und insbesondere im E-Sport-Bereich etabliert werden soll.

Playerunknown’s Battlegrounds ist seit März 2017 für PC via Steam und für Xbox One-Konsolen verfügbar.