Bubsy: Paws on Fire â€“ Teaser-Trailer kÃ¼ndigt Jumpâ€™n Run fÃ¼r PS4 und Switch an

Accolade hat bekanntgegeben, dass der Rotluchs Bubsy mit Bubsy: Paws on Fire ein neues Abenteuer spendiert bekommt, dass für Nintendo Switch und Playstation 4 im ersten Quartal 2019, konkreter Termin: tba, erscheinen soll. Passend zur Ankündigung gibt es einen ersten Teaser-Trailer sowie einige Screenshots, die wir euch nachfolgen eingebunden haben.

Bubsy: Paws on Fire wird vier spielbare Charaktere bieten, die ihre jeweils eigenen einzigartigen Fähigkeiten haben. Mit The Woolie könnt ihr durch die Luft fliegen und schießen, in die Untergrund-Bonus-Level geht es mit Arnold und mit Bubsy und Virgil Reality rennt ihr zügig durch die Levels.

Bubsy™: Paws on Fire – Teaser Trailer

Weiterhin bestätigt Accolade folgende Features für Bubsy: Paws on Fire: