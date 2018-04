Bullet Witch – Action-Shooter im Dark-Fantasy Setting wird Ende April auf Steam veröffentlicht

Entwickler Cavia hat mit Bullet Witch, dass erstmalig 2006 für Xbox 360 erschien, das japanischer Dark-Fantasy Setting mit der im Westen bekannten Militär-Action gepaart. Da nun einige Jahre ins Land gezogen sind seit der Erstveröffentlichung und die Welt der Videospiele sich stetig weiter entwickelt hat, möchte Cavia gemeinsam mit Publisher XSEED, Bullet Witch für PC über Steam veröffentlichten! Die Neuveröffentlichung bietet verbesserte Auflösung, Framerate, Lichteffekte und Verbesserungen im Gameplay.

Nachfolgend könnt ihr euch ein Bild von der Geschichte zu Bullet Witch machen:

Es fing mit Erdbeben an. Denen folgte ein Krieg und darauf folgte die Seuche und zum Schluss kamen die Aufstände. Innerhalb weniger Jahre erlebte die Menschheit jede erdenkliche Katastrophe – aber es war nur ein Vorgeschmack auf den Schrecken der folgte. Eine Armee von Dämonen entstieg der Hölle und trampelte alles nieder. Während ihres Feldzuges kleideten sie sich in der Haut ihrer Opfer und rissen Waffen und Technologie an sich. Ausgerüstet mit übernatürlichen Kräften und den Waffen unseres Militärs, gelang es dieser Armee des Schreckens unseren Widerstand zu zerschlagen und nahezu auszulöschen.

Aber dann erschien sie. Zuerst dachten wir, sie wäre eine von ihnen – eine Frau ganz in schwarz, ausgestattet mit den Kräften einer Hexe und einer Waffe die an einen Hexenbesen erinnert. In den dunklen Gassen erzählen sich Überlebende über Alicias Kämpfe mit den Dämonen in denen ganze Stadtteile verwüstet wurden. Man sagt, sie kann Kugeln aus Feuer verschießen, Blitze und Wirbelstürme herbeirufen und mit ihrem Blut die Verwundeten heilt. Ob sie nun ein Geschenk des Himmels ist, oder man sie in der Hölle nicht haben wollte, sie ist unsere einzige Hoffnung. (Produktbeschreibung lt. Steam)