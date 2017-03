Bulletstorm: Full Clip Edition – Bulletstorm 2 grundsätzlich möglich

Noch ist die Bulletstorm: Full Clip Edition nicht erschienen, da wird bereits (oder auch endlich) der Frage nachgegangen, ob es ein Bulletstorm 2 geben wird.

Generell ausgeschlossen ist erst einmal nichts, wie Gearbox Publishing PR Manager Vincent Slaven auf Nachfrage während der PAX East 2017 erklärt hat. Ihm zufolge ging es im Moment vorrangig darum, dass die Bulletstorm-Entwickler, People Can Fly, die Bulletstorm: Full Clip Edition veröffentlichen und dann müsste man das Interesse daran abwarten. Grundsätzlich aber würde People Can Fly „gerne mehr mit der IP machen“. Bis es jedoch soweit ist, müsse man abwarten, wie sich das Remaster schlägt, ob die „Leute es immer noch haben wollen“ und ob der aktuelle Spiele-Markt ein gutes Pflaster für den doch etwas abdrehten Shooter ist.

Bulletstorm wird nochmals am 7. April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One als Bulletstorm: Full Clip Edition erscheinen – und das auch in Deutschland. Vor Kurzem erst konnte Gearbox bekanntgeben, dass Bulletstorm, erstmals 2011 für PC und Konsolen erschienen, vom sogenannten Index gestrichen wurde.