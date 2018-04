The Bunker – PC-Version jetzt auch mit deutschen Untertiteln

Zur PC-Version des 2016 veröffentlichten Full Motion Video-Adventures The Bunker, die bis zum 23. April 2018 vergünstigt über Steam erhältlich ist (9,99 Euro statt 19,99 Euro), sind jetzt auch deutsche Untertitel verfügbar.

The Bunker spielt dreißig Jahre nach einer nuklearen Katastrophe. Wir übernehmen die Rolle eines Überlebenden, der aus einem Bunker fliehen muss und währenddessen von Wahnvorstellungen und schrecklichen Erinnerungen heimgesucht wird. In den Hauptrollen des FMV-Psycho-Thrillers sind Adam Brown (The Hobbit – Trilogie) und Sarah Greene zu sehen. Als Autoren konnten u.a. Steve Ince (Baphomets Fluch 2 und 3) und Ian Thomas (SOMA) für das Projekt gewonnen werden. The Bunker besteht komplett aus Film-Szenen. Die Dreharbeiten fanden in einem echten Bunker statt.

The Bunker erhielt von insidegames.ch eine Gesamtwertung von 66 % und ist für PC, Playstation 4 und Xbox One sowie iOS verfügbar.

THE BUNKER – Gameplay Trailer (2016)