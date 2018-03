Mit Burnout Paradise Remastered veröffentlicht Electronic Arts eine Neuauflage des bekannten Arcade-Racers Burnout Paradise und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Burnout Paradise Remastered, gültig für die Xbox One-Version, 56 Erfolge erspielen, wovon keine als geheim eingestuft ist.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller erspielbaren Burnout Paradise Remastered Erfolge.

Burnout Paradise Remastered von Electronic Arts soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 16. März 2018 angegeben.

Versionsunterschiede: Obwohl inhaltlich gleich, gibt es gravierende Unterschiede. Die Playstation 4 Fassung beinhaltet 95 Trophäen, während die Xbox One über lediglich 56 Erfolge verfügt. Hier findet ihr eine passende Liste mit allen Burnout Paradise Remastered Trophäen.

Burnout Paradise Remastered – Erfolge Liste in Deutsch

So gut wie neu – 10 Gamerscore

Repariere deinen ersten Totalschaden

Gib Gummi – 10 Gamerscore

Stelle einen Zeitrekord auf der Watt Street auf.

It’s Showtime – 10 Gamerscore

Stelle einen Showtime-Rekord auf dem East Crawford Drive auf

Glanzstart – 10 Gamerscore

Gewinne ein Rennen.

Vandale – 10 Gamerscore

Rase durch 5 Werbetafeln.

Zerstörungswut – 10 Gamerscore

Sammle 25 Smashes

Die erste Stufe der Leiter – 10 Gamerscore

Hol dir die Klasse D-Lizenz.

Schlachtross – 10 Gamerscore

Erziele 10 Takedowns in einer Road Rage ohne Totalschaden

Aus Alt mach Neu – 10 Gamerscore

Behebe einen kritischen Schaden in einem Road Rage-Event.

Lustig im Kreis herum – 10 Gamerscore

Ersten 360-Grad-Flatspin ausgeführt

Tiefstapler – 20 Gamerscore

Hol dir die Klasse C-Lizenz

Flugversuch – 10 Gamerscore

Führe 5 Supersprünge erfolgreich aus

Kratz die Kurve – 10 Gamerscore

Gewinne ein Marked Man-Event, ohne gecrasht zu werden

The Show Must Go On – 10 Gamerscore

Erziele einen x10-Multiplikator in Showtime.

Randale! – 10 Gamerscore

Lege eine Takedown-Randale hin

Kurz vor dem Ziel – 20 Gamerscore

Hol dir die Klasse B-Lizenz

Parkprofi – 20 Gamerscore

100% beim Powerparken erzielt

Draufgänger – 20 Gamerscore

Führe 2 Barrelrolls in einem Sprung aus.

Mit Volldampf voraus – 20 Gamerscore

Erziele eine x20-Boost-Serie

Mit Glanz und Gloria – 40 Gamerscore

Hol dir die Klasse A-Lizenz

Die ersten Millionen – 20 Gamerscore

Erziele über 1.000.000 in einem Stuntrennen.

Turbopower – 20 Gamerscore

Gewinne 25 Burning Routes

Auto im Porzellanladen – 20 Gamerscore

Erziele 500 Takedowns

Willkommen im Paradies – 60 Gamerscore

Gewinne die Burnout-Fahrerlizenz.

Das Beste vom Besten – 20 Gamerscore

Gewinne alle Burning Routes.

Forscher – 10 Gamerscore

Finde alle Events

Immer Platz zum Parken – 20 Gamerscore

Finde alle Parkhäuser

Außer Rand und Band – 20 Gamerscore

Rase durch alle Werbetafeln

In Schutt und Asche – 20 Gamerscore

Sammle alle Smashes.

Höhenflug – 20 Gamerscore

Alle Supersprünge erfolgreich ausgeführt

Tempojagd – 20 Gamerscore

Stelle den Zeitrekord auf allen Straßen auf

Meister des Chaos – 20 Gamerscore

Stelle auf allen Straßen den Showtime-Rekord auf.

Kaufrausch – 10 Gamerscore

Finde alle Drive-Thrus und Parkplätze

Elite – 60 Gamerscore

Gewinne die Burnout-Elite-Lizenz.

Criterion Elite – 20 Gamerscore

Gewinn jedes Event mit der Elite-Lizenz, finde jedes versteckte Objekt und brich alle Straßenrekorde

Online-Raser – 10 Gamerscore

Schließe ein Online-Rennen ab

Erster Sieg – 20 Gamerscore

Gewinne dein erstes 8-Spieler-Online-Rennen.

Online-Champion – 10 Gamerscore

Gewinne 10 Online-Rennen.

Online und nicht zu bremsen – 20 Gamerscore

Schließe 20 Online-Events ab.

Unruhestifter – 10 Gamerscore

Mache dir 50 Online-Fahrer zum Gegner.

Bitte lächeln – 10 Gamerscore

Mache dir einen Online-Fahrer zum Gegner

Mach Party! – 10 Gamerscore

Schließe 1 Online-Challenge ab.

Partyknaller – 10 Gamerscore

Schließe 25 Online-Challenges ab.

Partylöwe – 20 Gamerscore

Schließe 250 Online-Challenges ab.

Absahner – 20 Gamerscore

Schließe 2 komplette Online-Challenges-Bereiche ab

Burnout-Profi – 20 Gamerscore

Erziele im 8-Spieler-Online-Freeburn 6 Tagesbester-Platzierungen.

Perfektes Party-Spiel – 20 Gamerscore

Schließe ein Party-Spiel ab, in dem jeder Spieler in jeder Runde punktet

Gigantisches Party-Spiel – 20 Gamerscore

Schließe ein Party-Spiel mit 8 Runden und 8 Spielern ab

Recht und Ordnung – 20 Gamerscore

Wird verliehen, wenn du online in einem Cops and Robbers-Spiel im Cops-Team gewinnst

Die Gang ist wieder in der Stadt! – 20 Gamerscore

Wird verliehen, wenn du online in einem Cops and Robbers-Spiel im Diebe-Team gewinnst

Goldrausch! – 20 Gamerscore

Wird verliehen, wenn du online in einem Cops and Robbers-Spiel das Gold in der Teambasis ablieferst

Augen zu und durch – 20 Gamerscore

Sammle 20 Insel-Smashes.

Surfbretter – 20 Gamerscore

Rase durch 15 Insel-Werbetafeln.

Inselforscher – 20 Gamerscore

Finde alle 15 Insel-Events.

Crash TV-Sprungzeit – 20 Gamerscore

Lande von der Crash TV-Skisprungschanze einen Megasprung. (Mind. 4,5 Sek. in der Luft.)

Äußerst gesellig – 20 Gamerscore

Erhältst du, wenn du alle 10 Freeburn-Challenges der Insel abschließt. (2 – 8 Spieler möglich)