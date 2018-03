Mit Burnout Paradise Remastered veröffentlicht Electronic Arts eine Neuauflage des bekannten Arcade-Racers Burnout Paradise und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Burnout Paradise Remastered, gültig für die Playstation 4-Version, 95 Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft ist.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller erspielbaren Burnout Paradise Remastered Trophäen.

Burnout Paradise Remastered von Electronic Arts soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 16. März 2018 angegeben.

Versionsunterschiede: Obwohl inhaltlich gleich, gibt es gravierende Unterschiede. Die Playstation 4 Fassung beinhaltet 95 Trophäen, während die Xbox One über lediglich 56 Erfolge verfügt. Eine passende Liste mit allen Burnout Paradise Remastered Erfolgen folgt.

Burnout Paradise Remastered – Trophäen Liste in Deutsch

Burnout Paradise Elite – Platin Trophäe

Belohnung für das Sammeln aller Trophäen in Burnout Paradise

Repariere deinen Wagen – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch eine beliebige Werkstatt gefahren bist

Stelle den Zeitrekord auf einer beliebigen Straße auf. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du einen der originalen Zeitrekorde gebrochen hast

Stelle den Showtime-Rekord auf einer beliebigen Straße auf. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du einen der originalen Showtime-Straßenrekorde gebrochen hast

Gewinne ein Rennen. – Bronze Trophäe

Belohnung für den Sieg in einem Offline-Rennen

Rase durch 3 Burnout-Werbetafeln – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 3 intakte Burnout-Werbetafeln gerast bist.

Rase durch 30 Burnout-Werbetafeln – Silber Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 30 intakte Burnout-Werbetafeln gerast bist.

Rase durch 60 Burnout-Werbetafeln – Gold Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 60 intakte Burnout-Werbetafeln gerast bist.

Fahre durch 10 gelbe Smash-Tore – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 10 gelbe Smash-Tore gefahren bist.

Fahre durch 50 gelbe Smash-Tore – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 50 gelbe Smash-Tore gefahren bist.

Fahre durch 200 gelbe Smash-Tore – Silber Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 200 gelbe Smash-Tore gefahren bist.

Verdiene dir deine Klasse D-Lizenz – Silber Trophäe

Belohnung für das Bestehen deiner Klasse D-Lizenz

Verdiene dir deine Klasse C-Lizenz – Silber Trophäe

Belohnung für das Bestehen deiner Klasse C-Lizenz

Verdiene dir deine Klasse B-Lizenz – Silber Trophäe

Belohnung für das Bestehen deiner Klasse B-Lizenz

Verdiene dir deine Klasse A-Lizenz – Silber Trophäe

Belohnung für das Bestehen deiner Klasse A-Lizenz

Verdiene dir deine „Burnout”-Fahrerlizenz – Gold Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine „Burnout”-Fahrerlizenz bekommst

Schieße die Nakamura SI-7 ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du die Nakamura SI-7 abgeschossen hast

Erziele einen 3-fach-Multiplikator in Showtime – Bronze Trophäe

Belohnung für das Erreichen eines x3 Multiplikators in Showtime

Erziele einen 5-fach-Multiplikator in Showtime. – Silber Trophäe

Belohnung für das Erreichen eines 5-fach-Multiplikators in Showtime

Erziele 3 Takedowns – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deinen dritten Takedown erhalten hast.

Fahre während einer Road Rage durch eine Werkstatt – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du bei einem Offline Road Rage durch eine Werkstatt fährst.

Leg einen 180°-Flatspin hin – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du einen Flatspin von mindestens 180° hingelegt hast.

Lande erfolgreich deinen ersten Supersprung – Bronze Trophäe

Belohnung für den ersten erfolgreich gelandeten Supersprung

Erziele eine x2-Burnout-Serie – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine erste x2-Boost-Serie erreicht hast.

Erziele eine x4-Burnout-Serie – Silber Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine erste x4-Boost-Serie erreicht hast.

Überlebe einen Marked Man – Bronze Trophäe

Belohnung für den Sieg in einem Offline-Marked Man.

Schlage die Zielpunkte im Stuntrennen – Bronze Trophäe

Belohnung für den Sieg in einem beliebigen Offline-Stuntrennen.

Powerparke deinen Wagen – Silber Trophäe

Wird verliehen, wenn du dein Fahrzeug erfolgreich zwischen zwei anderen „gepowerparkt” hast

Stelle einen Showtime-Rekord auf 10 Straßen auf – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deinen 10. Showtime-Rekord eingefahren hast.

Stelle einen Zeitrekord auf 10 Straßen auf – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deinen 10. Zeitrekord eingefahren hast.

Schließe 5 Burning Routes ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine 5. Burning Route abgeschlossen hast.

Fahre 500 Meter auf der falschen Straßenseite – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du an einem Stück eine Distanz von 500 Metern im Gegenverkehr gefahren bist

Carson Inferno Van abgeschossen – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du den Carson Inferno Van abgeschossen hast.

Erziele mehr als 50.000 Punkte in einem Stuntrennen – Silber Trophäe

Wird verliehen, nachdem du mehr als 50.000 Punkte in einem Offline-Stuntrennen erzielt hast.

Führe 10 Supersprünge erfolgreich aus – Bronze Trophäe

Belohnung für den 10. erfolgreich gelandeten Supersprung

Lande eine Barrel Roll – Bronze Trophäe

Belohnung für eine erfolgreich gelandete Barrel Roll.

Find alle Events in der Umgebung von Paradise City – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du jedes Event in Paradise City entdeckt hast.

Besuche alle Parkplätze in Paradise City – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du alle Parkplätze in Paradise City entdeckt hast.

Fahre 1.208 Kilometer – Silber Trophäe

Wird verliehen, nachdem du mit dem Auto eine Gesamtdistanz von 1.208 km gefahren bist.

Schließe eine Freeburn-Challenge ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine erste Freeburn-Challenge abgeschlossen hast.

Besuche eine Tankstelle während eines Rennens – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du während eines Offline-Rennens durch eine Tankstelle gefahren bist.

Besuche eine Lackiererei, um deine Fahrzeuglackierung zu ändern – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du durch eine beliebige Lackiererei fährst, um deine Fahrzeugfarbe zu ändern

Nimm mit dem Carson Inferno Van an einer Road Rage teil – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du offline eine beliebige Road Rage im Carson Inferno Van gefahren bist.

Besuche das Airfield – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du das Airfield in Silver Lake besucht hast.

Besuche die Quarry – Bronze Trophäe

Belohnung für den Besuch der Quarry in White Mountain.

Springe über Dead Man’s Edge – Bronze Trophäe

Belohnung für den ersten Sprung über Dead Man’s Edge in White Mountain.

Springe über den Wagen eines anderen Spielers – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du in einem Online-Spiel über den Wagen eines anderen Spielers gesprungen bist.

Schließe 10 Freeburn-Challenges ab – Silber Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine 10. Freeburn-Challenge abgeschlossen hast.

8-Spieler-Treffen im Baseball Stadium der Wildcats – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du dich online mit 7 anderen Spielern im Baseball Stadium der Wildcats triffst

Nimm an einem Online-Stuntrennen teil – Bronze Trophäe

Belohnung für die Teilnahme an einem Online-Stuntrennen

Nimm an einem Online Marked Man teil – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du online an einem Marked Man teilgenommen hast.

Sei im blauen Team für Online Road Rage – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du als Fahrer des blauen Teams an einem Online Road Rage teilgenommen hast.

Sei im roten Team für Online Road Rage – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du als Verfolger des roten Teams an einem Online Road Rage teilgenommen hast

Schließe deine erste Zeit-Challenge ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine erste Zeit-Challenge abgeschlossen hast.

Schließe 10 Zeit-Challenges ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine 10. Zeit-Challenge abgeschlossen hast.

Fahre offline 81 km auf einem Bike – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du mit dem Bike eine Gesamtdistanz von 81 km gefahren bist.

Stelle einen beliebigen Bike Tag-Straßenrekord auf – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deinen 1. Bike Tag-Straßenrekord aufgestellt hast.

Stelle einen beliebigen Bike Nacht-Straßenrekord auf – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deinen 1. Bike Nacht-Straßenrekord aufgestellt hast.

24 Stunden in Paradise City auf einem Bike – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du einen vollen 24-Stunden-Tag auf dem Bike verbracht hast.

Fahre 17 km auf einem Bike in einer 8-Spieler-Lobby – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du in einem 8-Spieler-Online-Spiel 17 km auf einem Bike fährst

Schließe 5 Bike-Challenges ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine 5. Freeburn-Challenge auf einem Bike abgeschlossen hast.

Vervollständige deine Bike-Lizenz zu 100% – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du deine Bike-Lizenz zu 100% vervollständigt hast.

Jeder Spieler ist in einer Partyrunde erfolgreich – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem jeder Spieler erfolgreich eine Partyrunde abgeschlossen hat.

Schließe deine 1. Partyrunde ab – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du die 1. Runde deiner 1. Party abgeschlossen hast.

Jeder Spieler ist in jedem Party-Spiel erfolgreich – Bronze Trophäe

Wird für eine Party verliehen, in der jeder Spieler erfolgreich jedes Spiel jeder Runde beendet hat

Schließe eine kleine Party ab – Bronze Trophäe

Belohnung für eine abgeschlossene Party mit 2-4 Spielern.

Schließe eine große Party ab – Bronze Trophäe

Belohnung für eine abgeschlossene Party mit 5-7 Spielern.

Schließe eine riesige Party ab – Bronze Trophäe

Belohnung für eine abgeschlossene Party mit 8 Runden und 8 Spielern.

Gewinne mit dem P12 88 Special ein Stuntrennen. – Bronze Trophäe

Belohnung für ein gewonnenes Offline-Stuntrennen mit dem P12 88 Special.

Bringe den Manhattan Spirit während einer Online-Challenge zum Leuchten. – Bronze Trophäe

Belohnung für das Einschalten der Blinklichter des Manhattan Spirit während einer Online-Freeburn-Challenge oder einer Zeit-Challenge

Erziele mit dem GT Nighthawk eine x3-Boost-Serie. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du eine x3-Boost-Serie mit dem GT Nighthawk erreicht hast

Führe mit dem Cavalry Bootlegger einen Supersprung in Silver Lake aus und hupe dabei. – Bronze Trophäe

Belohnung für einen Supersprung in Silver Lake mit dem Cavalry Bootlegger, wenn du dabei hupst.

Überstehe ein Marked Man-Rennen im Extreme Hot Rod. – Bronze Trophäe

Belohnung für ein gewonnenes Offline-Marked Man-Rennen mit dem Extreme Hot Rod.

Schließe unter Verwendung aller 3 Boost-Typen mit dem Hawker Mech eine Zeit-Challenge ab. – Bronze Trophäe

Belohnung für das Abschließen einer Zeit-Challenge unter Verwendung aller 3 Boost-Typen mit dem Hawker Mech.

Gewinne mit einem Toy Car ein Rennen. – Bronze Trophäe

Belohnung für ein gewonnenes Offline-Rennen mit einem der Toy Cars.

Führe mit einem Toy Car auf dem Airfield eine Barrelroll aus. – Bronze Trophäe

Belohnung für eine erfolgreiche Barrelroll auf dem Airfield mit einem der Toy Cars.

Schließe eine Zeit-Challenge für Bikes auf dem Toy Bike ab. – Bronze Trophäe

Belohnung für das Abschließen einer Zeit-Challenge mit dem Toy Bike.

Sei der Erste, der das Gold erreicht – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du der Erste in einem Cops and Robbers-Spiel warst, der das Gold aufsammelt

Sammle fallen gelassenes Gold ein – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du online erfolgreich fallen gelassenes Gold bei Cops and Robbers aufgesammelt hast

Liefere das Gold ab. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du online bei Cops and Robbers das Gold in der Teambasis abgeliefert hast

Erziele einen Takedown gegen den Spieler mit dem Gold – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du online in einem Cops and Robbers-Spiel einen Takedown gegen den Spieler mit dem Gold erzielt hast

Gewinne ein Spiel im Cops-Team. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du online mit dem Cops-Team in einem Cops and Robbers-Spiel gewonnen hast

Gewinne ein Spiel im Diebe-Team. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du online mit dem Diebe-Team in einem Cops and Robbers-Spiel gewonnen hast

Gewinne ein Bester in 5 Runden-Spiel. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn dein Team online bei Cops and Robbers ein Bester in 5 Runden-Spiel gewinnt

Gewinne ein Spiel mit dem Watson R-Turbo Roadster – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du online mit dem Watson R-Turbo Roadster ein Cops and Robbers-Spiel gewinnst

Rase durch 20 Insel-Smash-Tore – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 20 orange Insel-Smash-Tore gefahren bist.

Rase durch 15 Insel-Werbetafeln. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch 15 intakte Insel-Werbetafeln gerast bist.

Lande 5 Insel-Megasprünge. – Bronze Trophäe

Belohnung für den 5. erfolgreich gelandeten Megasprung

Springe durch Deese’s Donut – Bronze Trophäe

Führe einen erfolgreichen Insel-Megasprung durch Deese’s Donut aus.

4,5 Sekunden Crash TV-Sprungzeit – Bronze Trophäe

Lande von der Crash TV-Skisprungschanze einen Insel-Megasprung (Bleibe mind. 4,5 Sekunden in der Luft.)

Lege im Inspiral Car Park einen Drift über 686 Meter hin – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du im Inspiral Car Park einen Drift über 686 Meter hinlegst.

Schließe deine erste Inseltour ab. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du deine erste Inseltour abschließt.

Finde alle Events – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du alle 15 Events auf Big Surf Island findest.

Schließe alle 10 Freeburn-Challenges der Insel ab. – Bronze Trophäe

Wird verliehen, wenn du alle 10 Insel-Freeburn-Challenges abgeschlossen hast. Diese können von 2-8 Spielern abgeschlossen werden

Rase durch alle 45 Webetafeln – Bronze Trophäe

Wird verliehen, nachdem du durch alle 45 Werbetafeln gerast bist.