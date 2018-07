Call of Cthulhu â€“ Release-Termin zum Grusel-Thriller bekannt

Das Mystery-Adventure Call of Cthulhu soll am 30. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Auf Online-Plattformen wie Steam und Amazon kann der Thriller, welcher neben einer englischen Synchronisation auch deutsche Untertitel enthalten wird, schon jetzt vorbestellt werden.

Call of Cthulhu basiert auf einer literarischen Vorlage des US-amerikanischen Schriftstellers H.P. Lovecraft (1890 – 1937). Der Spieler übernimmt die Rolle des Privatdetektivs Edward Pierce, der im Jahre 1924 den seltsamen Tod der Künstlerin Sarah Hawkins und deren Familie aufzuklären hat. Seine Nachforschungen führen uns in eine unheimliche Hafenstadt.

Nach bisherigen Darstellungen kombiniert das investigative Psycho-Rollenspiel Stealth- und Horror-Elemente. Während wir unsere Nachforschungen betreiben, bereitet sich das mythologische Wesen Cthulhu auf seine Auferstehung vor. Entscheidend für das Überleben ist weniger die körperliche, sondern vielmehr die seelische Verfassung des Protagonisten. Hält Edward Pierce den nervlichen Belastungen nicht Stand, droht er dem Wahnsinn zu verfallen.