Call of Duty 2017 – Hat Sledgehammer Games mögliche erste Hinweise geteasert?

Dass die Call of Duty-Serie nach Call of Duty: Infinite Warfare fortgesetzt wird, war und ist so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Und nicht selten sorgen Entwickler und Publisher selbst dafür, dass Fans und Spieler Material zum Spekulieren bekommen. So auch im Falle des neuen Call of Duty, welches derzeit allgemein als Call of Duty 2017 betitelt wird.

Angestoßen wurde Call of Duty 2017 zunächst von Michael Condrey, Mitbegründer von Sledgehammer Games, auf Twitter, da er seine Neujahrsgrüße mit dem Bild einer M1911-Pistole versehen hat. Dies wurde als eine Art versteckte Botschaft interpretiert, da diese Waffe vor allem bei US-Amerikanischen Streitkräften im Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber auch im Vietnam- und Koreakrieg zur Ausstattung gehörte. So lautet der allgemeine Rückschluss, dass Call of Duty 2017 wieder einen historischen Schauplatz bieten werde.

Diese Annahme wird weiterhin durch einen inzwischen ebenfalls verfügbaren Teaser untermauert, der von Sledgehammer Games veröffentlicht wurde. Gänzlich unspektakulär zeigt der kurze Clip eine Art Zahlenschloss, welches Jahreszahlen präsentiert, die bei 2017 zum Stehen kommen. Ergänzt wird das Ganze am Ende mit einem Gongschlag, der Ähnlichkeiten mit Big Ben (London) vorweise. Ganz klar, so die einheitliche Meinung der Fans, dass damit ein weiterer Beweis erbracht wurde, dass Call of Duty 2017 zurück in die Vergangenheit gehen und kein Zukunftsszenario bieten werde.

In wie weit Fans und Spieler mit ihren Vermutungen bezüglich Call of Duty 2017 Recht behalten werden – oder auch nicht, bleibt abzuwarten. Weder hat sich Entwickler Sledgehammer Games noch Publisher Activision aufklärend zum Thema geäußert.

Call of Duty 2017 – Sledgehammer Games TEASER