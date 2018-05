Call of Duty: Black Ops 4 – Enthüllung und Ankündigung für Mitte Mai 2018 geplant

Activision plant offenbar am 17. Mai 2018 den nächsten Teil der erfolgreichen Shooter-Serie Call of Duty zu präsentieren. Entsprechendes darf angesichts einer Einladung zu einem „Community Reveal Event“ angenommen werden, die derzeit an verschiedene Adressaten in den USA verschickt werden – siehe auch die nachfolgenden Bilder, die u.a. CharlieIntel von ihren Einladungen gemacht und online gestellt hat.

Diesen zufolge werde die Call of Duty: Black Ops IIII, wie die Schreibweise des neusten Call of Duty-Teils offenbar lautet, von Activision und Entwickler Treyarch präsentiert und in Los Angeles (CA), USA durchgeführt. Startzeit ist um 10:00 a.m. Ortszeit, das entspricht 19:00 Uhr unserer Zeit.

Eine offizielle Call of Duty: Black Ops IIII-Ankündigung inklusive erstem Trailer sowie weiterführenden Informationen werden wohl ziemlich sicher im Anschluss an das Event folgen.