Mit Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlichen Activision und Treyarch das neueste Kapitel der First-Person-Shooter-Reihe Call of Duty und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Hauptspiel von Call of Duty: Black Ops 4 53 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als Geheim eingestuft wurden. Ergänzend sind auch die Erfolge/Trophäen des ersten DLCs (Classified) veröffentlicht worden, welche wir euch ebenfalls bereit stellen.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller bisher bekannten Call of Duty: Black Ops 4 Erfolge/Trophäen.

Call of Duty: Black Ops 4 von Activision soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 12. Oktober 2018 angegeben.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Playstation 4-Trophäen verfügbar. Die Xbox One-Erfolge folgen, sobald verfügbar.

Call of Duty: Black Ops 4 – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Platin – Platin Trophäe

Wird verliehen, wenn alle anderen Trophäen freigeschaltet wurden

Mein zu Hause ist die Arena – Gamerscore / Bronze Trophäe

Überleben Sie in IX bis Runde 20, ohne ein Tor zu öffnen.

Ehrwürdiger Krieger – Gamerscore / Silber Trophäe

Besiegen Sie in IX den ehrwürdigsten Gegner.

Fähiger Gegner – Gamerscore / Bronze Trophäe

Besitzen Sie in IX ein Herausforderungsbanner mit allen 9 Medaillons.

Das Schlachthaus – Gamerscore / Bronze Trophäe

Trennen Sie in IX in nur einem Spiel 13 Gliedmaßen ab während Sie in der Grube sind.

Im Winde verwest – Gamerscore / Bronze Trophäe

Besiegen Sie in IX alle 8 Gong-Herausforderer innerhalb von 5 Minuten.

Serkets Geschenk – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalten Sie in IX Serkets Kuss

Hierher, miez, miez – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in IX einen Zombie-Tiger mit einem Tiger mit Hirnfäule.

Ätzende Alchemie – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in IX einen Gegner mit der Säurefalle überall dort, wo sie gefertigt werden kann.

Konstellationsgewinn – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in IX 9 Zombies mit einem ungeladenen Schuss vom Tod des Orion.

Alle Mann von Bord – Gamerscore / Silber Trophäe

Beenden Sie in Voyage of Despair die Prüfung.

Im tiefen Wasser – Gamerscore / Bronze Trophäe

Überleben Sie in Voyage of Despair bis Runde 20, ohne das Wasser abzulassen.

Eine hier, eine da – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verwenden Sie die Pack-a-Punch in Voyage of Despair an jedem möglichen Ort in nur einem Spiel.

Stein, Papier, Plasma – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Voyage of Despair 9 Zombies mit Katalysator-Detonationen in nur einem Spiel.

Ich kenne eine Abkürzung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Benutzen Sie in Voyage of Despair alle Schnellreise-Wege in nur einem Spiel.

Einheizer – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Voyage of Despair 3 Heizer durch Schwachstellen in einer einzigen Runde.

Blinder Passagier – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verbringen Sie in Voyage of Despair 5 Runden nacheinander im Frachtraum.

Untergetaucht – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Voyage of Despair 50 Zombies unter Wasser in nur einem Spiel.

Tief im Westen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie in Blood of the Dead Runde 20, ohne den Westen der Insel zu verlassen.

Krakenfreiheit – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Voyage of Despair 9 Feinde mit einem Schuss des Kraken.

Multiplikation – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie in Zombies – Rausch einen Punktemultiplikator von 100.

Highscore – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie in Zombies – Rausch 250.000 persönliche Punkte.

Teamspieler – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie beim Zombies – Rausch 500.000 Teampunkte.

Auf dem Prüfstand – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlangen Sie in Voyage of Despair das Wächter-Artefakt.

Gat-Trick – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Blood of the Dead den Wächter mit Blundergat, Acidgat und Magmagat in nur einem Spiel.

Reinszenierung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Rüsten Sie in Blood of the Dead Höllen-Rückholer, Löffel-Klinge, Blundergat & Thompson zugleich aus.

Vorsicht, heißes Zeug! – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schmieden Sie in Blood of the Dead eine Magmagat.

Was die Hölle zusammenführt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließen Sie in Blood of the Dead eine Gondelfahrt mit dem Wächter ab.

Die meisten entkommen lebend – Gamerscore / Silber Trophäe

Entkommen Sie in Blood of the Dead.

Paranormale Rettung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Beleben Sie in Blood of the Dead einen anderen Spieler mit einem Schild wieder.

Eine Axt der Gewalt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Blood of the Dead 5 Zombies mit dem Höllen-Erlöser, bevor er zurückkehrt.

Kauknochen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Füttern Sie in Blood of the Dead Wölfe aus Gondel, Zitadelle und Modell-Ind. in nur einem Spiel.

Zombies für Anfänger – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließen Sie das Zombies-Tutorial ab.

Alleskönner – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verbessern Sie alle 8 Spezialwaffen auf Stufe 3.

Der Doktor ist da – Gamerscore / Bronze Trophäe

Fallen Sie mit Dr. Rutscher 3 Meter und töten Sie 10 Zombies auf einmal.

Rezidiv extrasüchtig – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalten Sie alle Extras in nur einem Spiel.

Ein wunderbares Geschenk – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schenken Sie einem Teamkameraden eine Wunderwaffe aus einer mysteriösen Kiste, die er annimmt.

Mein erster Sieg – Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinnen Sie Blackout.

Keine Glückssache – Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinnen Sie 10 Blackout-Spiele.

Spezialisten-Superfan – Gamerscore / Bronze Trophäe

In Blackout Battery, Ruin, Firebreak, Seraph, Nomad, Prophet, Ajax, Crash, Torque, Recon freisch.

Zombie-Fanatiker – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalten Sie in Blackout Bruno, Scarlett, Diego, Shaw, Dempsey, Takeo, Nikolai und Richtofen frei.

Blackout-Historiker – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalten Sie in Blackout Reznov, Mason, Woods und Menendez frei.

Kampferprobt – Gamerscore / Silber Trophäe

Erreichen Sie Commander (Stufe 55) im Mehrspieler-Modus online

Basisausrüstung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verdienen Sie 10 Medaillen, die auf Basisausrüstung basieren

Spezialisten-Waffen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verdienen Sie 10 Medaillen, die auf Spezialisten-Waffen basieren

Bezwinger – Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinnen Sie 50 Spiele im Mehrspieler-Modus

Willkommen im Club – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie Sergeant (Stufe 10) im Mehrspieler-Modus online

Prestigeträchtiger Preis – Gamerscore / Gold Trophäe

Erlangen Sie im Zombies-Modus die maximale oder Prestige-Stufe mit 25 verschiedenen Waffen

Hundertschaft – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlangen Sie 100% der Sterne

Mehrspieler für Anfänger – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließen Sie alle 10 Spezialisten-Tutorials ab

Scharmützler – Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinnen Sie 1 Scharmützel mit jedem Spezialisten (10 insgesamt)

Detektiv – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalten Sie alle Geheimdaten frei (Videos und Audiodateien)

Sterngucker – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verdienen Sie einen Stern mit jedem Spezialisten

Call of Duty: Black Ops 4 – Classified DLC Erfolge/Trophäen

Kalter Krieg-Medizin – Gamerscore / Silber Trophäe

Bergen und benutzen Sie den Projekt-Skadi-Prototypen in Classified

Das Eis brechen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Zerschmettern Sie in Classified 115 Zombies in nur einem Spiel

Schockwert – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Classified in nur einem Spiel 115 Zombies mit Elektrofallen

Ohne Strom – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie in Classified Runde 20, ohne den Strom einzuschalten

Präventivschlag – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Classified in nur einem Spiel 50 Nova-6-Kriecher, ohne sie explodieren zu lassen

Das höchste Amt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreichen Sie in Classified Runde 20, ohne einen Aufzug zu benutzen

Hilfskriecher – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verwenden Sie in Classified einen Teleporter im Eliminator und werden Sie dann wiederbelebt

Gas geben – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie in Classified, unter Einfluss von Nova-6-Kriecher-Gas stehend, 50 Zombies in einem Spiel

Pent-auf-agon – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließen Sie in Classified in einem Spiel 5 Folgerunden ab, ohne den Kommando-Aufzug zu verlassen

Überallhin, schnell! – Gamerscore / Bronze Trophäe

Nutzen Sie in Classified in nur einem Spiel in weniger als einer Minute sieben Mal einen Teleporter