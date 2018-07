Call of Duty: Black Ops 4 â€“ Multiplayer-Trailer inkl. Battle Royal Modus â€žBlackoutâ€œ stimmt auf â€žbaldâ€œ startende Private Beta ein

Tryarch und Activision haben zum kommenden Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht, welcher nicht nur auf die bald beginnende Private Beta einstimmt, sondern auch den Battle Royale Modus „Blackout“ thematisiert.

Fürs Erste zeigt der nachfolgende Call of Duty: Black Ops 4 Trailer einige Multiplayer-Szenen, ab ca. einer Minute und 25 Sekunden gesellt sich auch der Battle Royale Modus „Blackout“ in Form eines kurzen Ausschnitts hinzu.

Official Call of Duty®: Black Ops 4 – Multiplayer Beta Trailer

Auch der Modus „Blackout“ soll von euch via Private Beta vor offiziellem Release unter die Lupe genommen werden können. Allerdings, so Entwickler Treyarch, gilt auch für die Call of Duty: Black Ops 4 Battle Royale Modus „Blackout“ Private Beta, dass ihr nur teilnehmen könnt, wenn ihr Call of Duty: Black Ops 4 vorbestellt habt. In Folge erhaltet ihr einen Code, den ihr zum Teilnehmen auf der offiziellen Webseite einlösen müsst.

Call of Duty: Black Ops 4 soll am 12. Oktober 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Ihr habt Call of Duty: Black Ops 4 vorbestellt und scharrt bereits mit den Hufen, weil ihr an der Multiplayer-Beta teilnehmen wollt? Dann sind die nachfolgenden Infos, da wir euch die wichtigsten Call of Duty: Black Ops 4 Private Beta Basics zusammengefasst haben, genau das richtige für euch.

Call of Duty: Black Ops 4 – Multiplayer Private Beta – Allgemeine Infos

Teilnehmen können alle Spieler, die sich Call of Duty: Black Ops 4 vorbestellt haben. Spieler ohne Vorbestellung haben keine Möglichkeit mitzuwirken. Wer den Shooter vorbestellt hat, bekommt einen Code, der auf der offiziellen Webseite eingelöst werden muss.

Der Private Beta Beginn gilt zunächst für PS4-Spieler, die ab dem 3. August 2018, 19:00 Uhr (MEZ) in die Private Beta einsteigen können. Als Endzeitpunkt gilt der 6. August 2018, ebenfalls 19:00 Uhr (MEZ). Ab dem 10. August 2018, erneut ab 19:00 Uhr (MEZ), können dann sowohl PS4- als auch Xbox One-Spieler an der Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer Private Beta teilnehmen. Die zweite Beta-Runde endet am 13. August 2018, 19:00 Uhr (MEZ).

Inhaltlich sollen gesamt sechs Karten und fünf verschiedene Spielmodi vorgesehen sein. Weiterhin sollt ihr auch auf das Pick-10-System sowie zehn Specialists zugreifen können. Als generell spielbare Modi wurden bestätigt Control, Domination, Hardpoint, Search & Destroy und Team Deathmatch.

Die Download-Größe des Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer Private Beta Client ist noch nicht bekannt.

Erzielter Spielfortschritt sowie Statistiken werden laut Treyarch nach erfolgter Beta-Test-Phase gelöscht und sind daher nicht ins Hauptspiel übertragbar.

Und denkt dran: Beta-Tests sind vor allem für die Entwickler und Hersteller ein wichtiges Instrument, um beispielsweise die Stabilität der Server, der generellen Abwicklung und weiteres zu überprüfen. Während der Beta kann es daher durchaus auch mal zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommen oder auch, dass bestimmte Funktionen nur partiell verfügbar sind und oftmals sind die zu ladenden Beta Clients miunter älteren Datums und bilden nicht den tatsächlichen Entwicklungsstand ab.