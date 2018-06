Call of Duty: Black Ops III – Kostenlos im PSN-Store für alle PS Plus-Mitglieder

Sony hat im Zuge des E3 2018 Showcase-Events heute Nacht bekanntgegeben, dass ihr als Playstation Plus-Member Call of Duty: Black Ops III ab sofort kostenlos aus dem PSN Store downloaden könnt.

Damit feiere man, wie es heißt, die bevorstehende Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4, das im Oktober 2018 erscheinen soll. Außerdem könne man auf diese Weise allen PS Plus-Mitgliedern die Chance geben Call of Duty: Black Ops III als Vorbereitung auf Call of Duty: Black Ops 4 zu spielen. Call of Duty: Black Ops III bietet drei Spielmodi: Kampagne, Multiplayer und Zombies.

Call of Duty: Black Ops III – Back in Black Maps [PS4] E3 2018

Weiterhin könnt ihr euch, sofern ihr euch für die Vorbestellung von Call of Duty: Black Ops 4 im PSN Store entscheidet, die „Back in Black“-Karten für Black Ops 3 sichern. Die Karten sind nach erfolgter Vorbestellung sofort spielbar und beinhalten die nur für Playstation-Spieler verfügbaren Karten Jungle, Summit, Slums und Firing Range.