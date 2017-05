Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles heute Abend im Livestream

Entwickler Treyarch hat bekanntgegeben heute Abend einen Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles DLC Livestream zu präsentieren. Co-Studio Head Jason Blundell wird während der Übertragung einiges über die gesamt acht komplett überarbeiteten Karten aus World at War, Black Ops und Black Ops berichten.

Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles wurde vergangene Woche offiziell via Youtube-Video angekündigt. Die Zombies Chronicles-Erweiterung, die mit Call of Duty: Black Ops 3 spielbar sein wird, beinhaltet die nachfolgenden acht runderneuerten Karten:

3 Karten aus Call of Duty: World at War -> Nacht der Untoten, Verrückt, Shi No Numa

4 Karten aus Call of Duty: Black Ops -> Kino der toten, Ascension, Shangri-la, Moon

1 Karte aus Call of Duty: Black Ops II -> Origins

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles soll am 16. Mai 2017 zunächst für Playstation 4 erscheinen. Der Release des überarbeiteten Karten-Packs für Call of Duty: Black Ops 3 wurde bis dato noch nicht für Xbox One bestätigt, es wird jedoch gemeinhin angenommen, dass die Veröffentlichung vier Wochen nach dem PS4-Release erfolgt. Aufschluss wird sich diesbezüglich auch vom heutigen Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles Livestream erhofft, der um 20.00 Uhr unserer Zeit beginnt.

Jason Blundell ARRIVES… w/ Something Very Special! (The Reveal)

Official Treyarch Livestream – Zombies Chronicles