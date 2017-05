Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Story-Trailer, Release-Event und Vorbesteller-Bonus

Am gestrigen Abend wurde in einem Livestream die Download-Erweiterung Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles näher vorgestellt. Infolge gibt es nachfolgend zum einen den Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles Story-Trailer und zum anderen weitere Infos zu den Inhalten, welche der DLC bieten wird.

Erscheinen soll Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles am 16. Mai 2017 zum Preis von 29,99 Euro zunächst für Playstation 4. Die weiteren Plattformen (PC, Xbox One) werden aufgrund eines Exklusivdeals mit Sony später bedient, voraussichtlich vier Wochen später.

Call of Duty®: Black Ops III Zombies Chronicles Story Trailer

Wie bereits bekannt, wird Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles die acht, wie es heißt, beliebtesten Zombies-Karten bieten, die allesamt aus den bisherigen von Treyarch entwickelten Call of Duty-Spielen stammen und sich überarbeitet präsentieren werden.

Weiterhin hat Treyarch 20 Phiolen flüssiges Divinium, zwei neue skurrile Kaugummis und eine exklusive Zombies A-Punch-Waffen-Tarnung in Aussicht gestellt. Vorbesteller erhalten zudem einen Zombies Chronicles PS4-Theme, der von Metal Gear-Künstler Yoji Shinkawa entworfen wurde.

Mit Veröffentlichung der Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles Erweiterung, die nicht Teil des Season Passes ist, starten Activision und Treyarch auch die „8 Tage der Untoten“. Black Ops 3-Spieler können auf allen Plattformen und Zombies Chronicles-DLC-Spieler auf Playstation 4 doppelte Erfahrungspunkte einsacken. Außerdem können während ebenfalls verfügbarer Community-Challenges besondere Items ergattert werden, darunter Zombies-Visitenkarten, Waffen-Tarnungen, neue Kaugummis und PS4-Themes.

Der Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles Download ist 12.2 GB groß und kann ab sofort im PSN Store vorbestellt werden. Zum Spielen wird das Hauptspiel Call of Duty: Black Ops 3 benötigt!