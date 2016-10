Call of Duty: Infinite Warfare – Gameplay Launch-Trailer veröffentlicht

Activision hat zum kommenden Shooter Call of Duty: Infinite Warfare den obligatorischen Gameplay Launch-Trailer veröffentlicht, der nachfolgend zur Ansicht zur Verfügung steht.

Weiterhin teilte Activision mit, dass die aktuell noch laufende Call of Duty: Infinite Warfare Beta um einen weiteren Tag verlängert wurde. Demnach können alle Teilnehmer auf Playstation 4 und Xbox One noch bis morgen Abend 19.00 Uhr (MEZ) den Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer spielen.

Call of Duty: Infinite Warfare erschient am 4. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Call of Duty: Infinite Warfare – Gameplay Launch Trailer | PS4