Call of Duty: Infinite Warfare – Liste aller Multiplayer Spielmodi offenbar geleakt

Offenbar wurden alle im kommenden Shooter Call of Duty: Infinite Warfare enthaltenen Spielmodi geleakt.

Die Liste aller Multiplayer Spielmodi umfasst demnach 17 verschiedene Spielvarianten, darunter natürlich die üblichen Verdächtigen wie Team Deathmacht, Capture the Flag oder auch Search and Destroy.

In wie weit die Liste der Call of Duty: Infinite Warfare Spielmodi vollständig als auch korrekt ist, kann nicht einwandfrei bestätigt werden. Bisher haben weder Entwickler Infinity Ward noch Publisher Activision Meldungen bezüglich der Spielmodi kommentiert bzw. diese offiziell als Call of Duty: Infinite Warfare-Bestandteil angekündigt. Änderungen als auch Anpassungen sind daher durchaus noch möglich.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint offiziell am 4. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel und als digitaler Download.