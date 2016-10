Call of Duty: Infinite Warfare – Multiplayer-Beta-Trailer veröffentlicht

Mit dem neuen Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer-Beta-Trailer erinnert Activision nochmals eindrucksvoll und actionreich daran, dass die Call of Duty: Infinite Warfare Beta am kommenden Freitag, 14. Oktober 2016 zunächst zeitexklusiv für Playstation 4-Spieler startet. Xbox One-Spieler müssen sich leider noch bis zum 21. Oktober 2016 gedulden, ehe sie die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer-Beta ausprobieren können.

Während der Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer-Beta stehen unter anderem drei neue Maps, bekannte als auch neue Spielmodi, verschiedene Waffen sowie spezialisierte Combat Rigs zur Verfügung.

Die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer-Beta endet am 24. Oktober 2016.

Call of Duty: Infinite Warfare soll am 4. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Official Call of Duty®: Infinite Warfare Multiplayer Beta Trailer