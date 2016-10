Call of Duty: Infinite Warfare – Multiplayer Beta am Wochenende offen für alle PS4-Spieler

Die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta wurde am vergangenen Freitag, 14. Oktober 2016 zunächst für Playstation 4-Besitzer zur Verfügung gestellt und war, Verlängerung inklusive, bis gestern Abend spielbar.

Am kommenden Wochenende erhalten, so Infinity Ward, alle Playstation 4-Besitzer die chance die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta zu spielen. Dem Beitrag zufolge habe man „Wochenende 1 geschafft“ und man sei „hungrig weiteres wertvolles Feedback zu bekommen“, sodass „Wochenede 2 für alle PS4-Spieler offen“ ist.

Auch Xbox One-Spieler können dann endlich einsteigen, da die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta ab Freitag, 21. Oktober 2016 auf Microsofts Konsole bereitgestellt wird.

Call of Duty: Infinite Warfare soll am 4. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.