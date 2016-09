Call of Duty: Infinite Warfare – Multiplayer-Möglichkeiten in Video vorgestellt

Zu Call of Duty: Infinite Warfare ist ein weiteres Video verfügbar, in welchem die zahlreichen Möglichkeiten zusammengefasst wurden, die im Mehrspieler des Shooters zur Verfügung stehen werden.

Laut Activision werde Call of Duty: Infinite Warfare die bislang „anpassbarste Mehrspielererfahrung“, unter anderem mit Combat Rigs, neuem Hightech-Equipment oder der Option zahlreiche Prototypen-Waffen zu erstellen. Einen Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer-Überblick liefert nachfolgendes gut sieben Minuten langes Video.

Call of Dut: Infinite Warfare soll am 4. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Offizieller Call of Duty®: Infinite Warfare – Multiplayer-Überblick [DE]