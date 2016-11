Call of Duty: Infinite Warfare – Zombies in Spaceland Gameplay-Video

Call of Duty: Infinite Warfare wird, wenn es am kommenden Freitag, 4. November 2016 offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint, mit Zombies in Spaceland auch einen Koop-Zombie-Modus enthalten.

Passend dazu hat Entwickler Infinity Ward gestern via Livestream den Zombies in Spaceland-Modus ein weiteres Mal vorgeführt. Zu sehen gibt es unter anderem die Eröffnungsszene, die auch die Hintergrundgeschichte erklärt. Darauf folgen 20 Minuten kommentiertes Gameplay, da die Entwickler unter anderem das ATM-System erklären, welches erlaubt, dass man sein hart Verdientes deponieren kann und nach einem möglichen Ableben nicht verliert.

Weiterhin wird das „Afterlife“-Feature angesprochen, da Spieler, sollten sie ableben, nicht mehr nur zum Zuschauen verdammt sind, sondern sich die Zeit mit Arcade-Spielchen vertreiben können. Außerdem werden noch Fallen in Zombies in Spaceland sowie einige der vorkommenden Gegner thematisiert.

Call of Duty: Infinite Warfare – Zombies in Spaceland Gameplay [HD 1080P/60FPS]