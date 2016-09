Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Launch-Trailer veröffentlicht

Activision hat den Launch-Trailer von Call of Duty: Modern Warfare Remastered veröffentlicht, der nachfolgend angeschaut werden kann.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist Bestandteil des kommenden Shooters Call of Duty: Infinity Warfare, der für PC, Playstation 4 und Xbox One am 4. November 2016 erscheint. Neben der Kampagne werden zehn Multiplayer-Karten enthalten sein und im Ganzen wurde Call of Duty: Modern Warfare Remastered von Raven Software optisch aufpoliert, sodass sich Spieler auf verbesserte Lichteffekte, höhere Auflösung als auch modifizierte Animationen freuen können.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Launch Trailer | PS4