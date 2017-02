Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Patch soll am 7. Februar 2017 erscheinen

Call of Duty: Modern Warfare Remastered soll laut Aussage von Amos Hodge, Lead Designer Raven Software, am morgigen Dienstag, 7. Februar 2017, einen Patch spendiert bekommen.

Der Patch werde diverse Änderungen und Anpassungen vornehmen, wie Hodge auf Twitter mitgeteilt hat. Demnach werde es Spawn Updates ebenso wie Korrekturen bezüglich des Kollateralschadens und bei den Kill-Cams geben. Auch soll der Patch die sowie weitere nicht näher genannte Fixes vornehmen.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist fester Bestandteil von Activisions Call of Duty: Infinity Warfare, welches seit dem 4. November 2016 im Handel und als digitaler Download für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar ist.