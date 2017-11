Call of Duty: WWII hat das Licht der Welt erblickt und ist seit wenigen Tagen im Handel erhältlich.

Mit dem neusten Ableger kehren Sledgehammer Games und Activision zu den Wurzeln der Shooter-Reihe zurück und damit geben sie dem Weltkrieg-Szenario eine weitere Chance. Ob die Fans mit der Umsetzung zufrieden sein werden, wird sich natürlich erst noch zeigen müssen. Basierend auf den ersten Tests und Reviews sind die ersten Kritiker zum Shooter aber durchweg positiv ausgefallen. Direkt im Anschluss findet ihr eine Auflistung mit den ersten Wertungen der internationalen Fachpresse, die natürlich schon entsprechend Hand an Call of Duty: WWII gelegt haben.

Im Übrigen haben wir bereits auch einen Leitfaden, in dem alle Fundorte der Sammelobjekte enthalten sind, in einem weiteren Artikel für euch am Start.

Call of Duty: WWII – Erste Wertungen im Überblick