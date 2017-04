Call of Duty: WWII – Erster Trailer verfügbar und Release-Termin bekannt

Noch ist der Call of Duty: WWII Livestream in vollem Gange, da Sledgehammer Games unter anderen auch einige Fragen zum kommenden Shooter beantwortet. Die Call of Duty: WWII-Enthüllung selbst ist allerdings schon erfolgt und im Zentrum stand der erste offizielle und gut zwei Minuten lange Trailer.

Call of Duty: WWII ist, wie weiter bekannt wurde, seit nunmehr zwei Jahren bei Sledgehammer Games in der Entwicklung und wird euch virtuell in die Zeiten des Zweiten Weltkriegs zurück versetzen und sich in Sachen Story auch an tatsächlichen Ereignissen orientieren. Als Mitglied der ersten Infanterie werdet ihr euch vom Zivilisten zum Soldaten entwickeln. Ihr kämpft an geschichtsträchtigen Schauplätzen für die Freiheit und die Abschaffung der Tyrannei.

Call of Duty: WWII wird natürlich auch verschiedene Mehrspieler-Modi bieten, darunter War, Divisions und Headquaters. Bei War handelt es sich um einen handlungsabhängigen Modus, in dem ihr in Teams auf Seiten der Alliierten und Achsenmächte gegeneinander antretet. Im Division-Modus erstellt ihr einen Charakter in einer beliebigen Klasse und tretet einer Division bei. Ziel ist es, dass ihr euren eigenen Rangaufstieg forciert. Headquaters wird als „neues soziales Feature“ beschrieben, in welchem ihr die Möglichkeit haben werdet mit befreundeten Soldaten kommunizieren zu können. Eine vollständige Enthüllung des Call of Duty: WWII Multiplayers soll während der E3 2017 im Juni dieses Jahres erfolgen.

Zunächst als Vermutung in den Raum gestellt, hat sich inzwischen auch bestätigt, dass für Call of Duty: WWII eine Closed Beta geplant ist. Konkrete Details wurden noch nicht genannt, es ist jedoch vorgesehen, dass ihr Call of Duty: WWII vorbestellt, um an der Beta teilnehmen zu können.

Weiterhin hat sich auch der, ebenfalls erst als Gerücht aufgekommene, Release-Termin bestätigt. Demnach soll Call of Duty: WWII am 3. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Official Call of Duty®: WWII Reveal Trailer