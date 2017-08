Call of Duty: WWII – Headquarters-Feature in neuem Trailer vorgestellt

Mit einem Trailer hat Activision das neue Headquarters-Feature in Call of Duty: WWII vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Art sozialen Knotenpunkt, in welchem sich Spieler zwischen Matches treffen können. Bis zu 48 Spieler sollen sich auf diesem Spielplatz austoben können. Dort gibt es unter anderem die Möglichkeit, 1-vs-1-Kämpfe zu bestreiten, sowie einen Schießstand, an dem das Zielen und Schießen geübt werden kann. Im Trailer sind außerdem Szenen von Luftangriffen zu sehen sowie ein Leaderboard.

Das neue Feature wird aber leider weder in der Playstation 4 Closed Beta vom 25. bis 28. August 2017, noch in der Beta vom 1. bis 4. September 2017 auf Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein. Wer das Spiel vorbestellt, erhält automatisch Zugang zur Call of Duty: WWII Private Beta.

Call of Duty: WW2 soll am 3. November für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.