Call of Duty: WWII – Release-Termin angeblich geleakt

Einmal mehr gibt es einen angeblichen Hinweis auf das kommende, allerdings noch nicht offiziell angekündigte Call of Duty: WWII. Nachdem vor einiger Zeit vermeintlich erste Infos zum Spiel selbst sowie erste Artworks und Bilder im Netz aufgetaucht sind, soll jetzt bekannt geworden sein, wann Call of Duty: WWII erscheinen werde.

Einem Poster, dass offenbar zu einer geplanten Call of Duty: WWII Marketing-Kampagne gehören soll, ist zu entnehmen, dass Call of Duty: WWII am 3. November 2017 erscheinen würde.

Ob das Poster, welches einem Händler gehören soll, echt ist oder nicht, kann nicht einwandfrei geklärt werden. Da auch nach wie vor die offizielle Call of Duty: WWII-Ankündigung durch Activision fehlt, stufen wir auch diese Meldung natürlich erst einmal als Gerücht ein.

Aufklärung hinsichtlich Call of Duty: WWII soll es während der E3 2017 geben, die vom 13.-16. Juni 2017 in Los Angeles (USA) stattfinden wird.