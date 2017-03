Call of Duty: WWII – Soll im Zweiten Weltkrieg spielen und Leak zeigt angeblich erste Bilder

Das Activision einen weiteren Call of Duty-Ableger realisieren und in Folge natürlich veröffentlichen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Auch wenn Activision ein neues Call of Duty noch nicht angekündigt hat, kursieren bereits einige Gerüchte im Netz, die unter anderen angeblich schon das Setting als auch den möglichen Namen des neuen Call of Duty verraten.

Demnach soll das kommende Call of Duty schlicht Call of Dtuy: WWII heißen und, wie der Name bereits suggeriert, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs angesiedelt sein. Darüber sind sich beispielsweise der Branchen-Insider Shinobi602 als auch eine „vertrauenswürdige Quelle“ auf die sich Eurogamer stützt, einig. Passend zu dieser vermeintlichen Bestätigung tauchten bereits vor Kurzem auch einige Call of Duty: WWII Bilder und Artworks auf.

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrten, kehrt die Call of Duty-Serie mit Call of Duty: WWII zu ihren Wurzeln zurück. Schon der erste Call of Duty-Teil, der im 2003 veröffentlicht wurde, spielte im Zweiten Weltkrieg. Mit Call of Duty: World at War von Treyarch aus Jahr 2008 wurde der letzte Call of Duty-Ableger mit Zweiter Weltkrieg-Setting abgeliefert.

Für das kommende Call of Duty soll einmal mehr Sledgehammer Games zuständig sein. Sledgehammer war zuletzt für Call of Duty: Advanced Warfare, dass 2014 erschienen ist, verantwortlich. Und schon damals deutete Sledgehammer Mitbegründer Michael Condrey an, dass er „großes Interesse an einem Call of Duty-Shooter im Zweiten Weltkrieg“ hätte.

CALL OF DUTY 2017 LEAKED PICTURES AND INFORMATION – WWII